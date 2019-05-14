Содержание CO2 в атмосфере Земли достигло рекордной отметки

На Земле впервые концентрация углекислого газа в атмосфере превысила 415 частей на миллион. Фото: poglyad.tv

На Земле впервые концентрация углекислого газа в атмосфере превысила 415 частей на миллион.

Такие показатели были зафиксированы этими выходными, 11-12 мая, исследователями из Института океанографии Скиппса в обсерватории Мауна-Лоа на Гавайях, сообщает sciencealert.

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"Впервые в истории человечества атмосфера нашей планеты имела больше 415 ppm CO2", - отметил метеоролог Эрик Холтхаус.

Ученые отмечают, что отметка 415 промилле 2019-го была неизбежна. Учитывая рекордный всплеск атмосферного углерода, отравляет атмосферу и влияет на климат Земли.

"Средний темп роста остается на высоком уровне, - сказал директор программы Scripps CO2 Ральф Килинг. - Прогрессия по сравнению с прошлым годом будет, вероятно, около 3 частей на миллион, в то время как в последнее время средний показатель составил 2,5 частей на миллион . Наверное, мы видим эффект мягких условий Эль-Ниньо в дополнение к текущему использования ископаемого топлива".

Если выбросы углерода в атмосфере будут и впредь становиться все больше, это приведет к неизбежным изменениям климата. Тогда будущее Земли будет выглядеть, как нечто из далекого прошлого, сотни миллионов лет назад. Последний раз, когда на Земле наблюдались такие изменения климата, на Южном полюсе росли деревья.

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