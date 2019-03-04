Маск покажет новый электрокар

Model Y будет стоить примерно на 10 процентов дороже, чем Model 3, поскольку это больше внедорожник. Фото: uatv.ua

Компания Tesla представит свой кроссовер Model Y меньше чем через две недели.

Презентация состоится 14 марта в Лос-Анжелесе, - об этом основатель компании Илон Маск сообщил на своей странице в Тwitter.

В следующих твитах Маск написал, что Model Y получит "нормальные" двери в отличие от дверей "Крылья Сокола", которые установлены на Model X.

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Model Y будет стоить примерно на 10 процентов дороже, чем Model 3, поскольку это больше внедорожник.

На прошлой неделе Tesla объявила, что клиенты теперь могут заказать Model 3 со стандартным аккумулятором за 35000 $.

Компания SpaceX Илона Маска 2 марта в 9:49 (по киевскому времени) запустила частный пилотированый корабль Crew Dragon к Международной космической станции.