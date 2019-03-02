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суббота, 02 марта 2019 11:56

Илон Маск отправил на космическую станцию манекена с грузом

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Илон Маск отправил на космическую станцию манекена с грузом
Событие транслировали на официальном Youtube-канале NASA Фото: VistaNews

Компания SpaceX Илона Маска 2 марта в 9:49 (по киевскому времени) запустила частный пилотоапний корабль Crew Dragon к Международной космической станции. Это был первый подобный запуск в истории.

Событие транслировали на официальном Youtube-канале NASA.

Запуск ракеты Falcon 9 состоялся со стартового комплекса LC-39A Космического центра им. Кеннеди, который расположен на острове Мерритт в округе Бревард штата Флорида. Оттуда будут летать и последующие миссии пилотируемого "Дракона".

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Crew Dragon - один из двух пилотируемых кораблей, созданных в рамках программы NASA по стимулированию разработки космических кораблей частными компаниями Commercial Crew Program. Задача космического судна - доставить груз на МКС и вернуться на землю 8 марта.

На борту корабля вместо астронавтов поместили нашпигованного датчиками манекена Рипли (названого в честь героини фильма "Чужой" Эллен Рипли). Если миссия DM-1 будет удачной, NASA воспользуется кораблем еще раз в этом июле.

Уже в 2019 году на Землю упадут остатки советской космической станции "Космос-482". Потерянная станция летает вокруг нашей планеты почти полвека.

tsn.ua
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Дата
02
марта

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