Маркетинг Дмитриевич: россиянин дал сыну необычное имя

Россиянин Дмитрий Банчуков назвал новорожденного сына Маркетинг.
Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
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По словам мужчины, в будущем ребенок сможет без конкурса и экзаменов вступить на кафедру маркетинга любого вуза страны.
По мнению Банчукова, сын с легкостью будет знакомиться с девушками благодаря необычному имени.
В загсе родителям уже выдали свидетельство о рождении с именем Банчуков Маркетинг Дмитриевич.
В Министерстве юстиции назвали самые популярные имена, которые украинцы давали своим детям.
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