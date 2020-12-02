Маркетинг Дмитриевич: россиянин дал сыну необычное имя

Россиянин Дмитрий Банчуков назвал новорожденного сына Маркетинг.

Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

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По словам мужчины, в будущем ребенок сможет без конкурса и экзаменов вступить на кафедру маркетинга любого вуза страны.

По мнению Банчукова, сын с легкостью будет знакомиться с девушками благодаря необычному имени.

В загсе родителям уже выдали свидетельство о рождении с именем Банчуков Маркетинг Дмитриевич.

Автор: @ban4ukov Россияне назвали сына Маркетинг.

В Министерстве юстиции назвали самые популярные имена, которые украинцы давали своим детям.