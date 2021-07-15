Маньяк-"вампир" убивал детей и высасывал из них кровь

Мастен Ванджала, 20 лет, арестован. Он с 16 лет убивал детей / DCI Kenya

Маньяк-"вампир" в Кении признался в убийстве 10 детей и высасывании крови как минимум у одного из них.

Арестовали 20-летнего Мастена Милимо Ванджала в среду, 14 июля. Правоохранители нашли два тела мальчиков 12 и 13 лет на свалке, недалеко от Найроби. Это и помогло выследить убийцу. Об этом пишет Daily Mail.

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Сейчас Ванджала помогает полиции найти другие спрятанные тела. Многие из них он прятал в густых кустах возле плантаций кукурузы и в открытых канализационных трубах. Ему будет предъявлено обвинение в убийстве по нескольким пунктам. Полиция пытается установить, были ли у него сообщники или убивал сам.

Полиция сообщила, что Ванджала вымогал выкуп за детей, требовал от родителей $275-$460 в обмен на их свободу. Но часто тк не могли собрать деньги.

Пятилетняя череда убийств Ванджала началась, когда ему было 16 лет. Он похитил 12-летнюю Пьюрити Мавеу, убил и сосал ее кровь, прежде чем бросил умирать.

По данным Missing Child Kenya, в 2020 году 242 ребенка до 18 лет, 125 девочек и 117 мальчиков, были объявлены пропавшими без вести в Кении. Большинство воссоединились с семьями. Но 10 найдены мертвыми. Еще 18 до сих пор числятся пропавшими без вести.

В марте этого года в США серийный маньяк-убийца 81-летний Роджер Кибби умер в тюрьме в Калифорнии. Его нашли мертвым на полу камеры, а сокамерник 40-летний Джейсон Бадроу был рядом. Предполагают, что маньяка он и убил.