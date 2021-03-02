Серийный манияк умер в своей камере

Маньяк найден мертвым в своей камере / Департамент исправительных учреждений Калифорнии

Серийный маньяк-убийца Роджер Кибби, 81 год, умер в тюрьме в Калифорнии. Он был найден мертвым на полу камеры, а его сокамерник был рядом.

Охранники срочно доставили Кибби в лазарет, но через час объявили мертвым. Причину смерти не называют, но предполагают, что маньяка убил сокамерник, 40-летний Джейсон Бадроу. Бадроу перевели в изолятор. Началось расследование. Об этом пишет Daily Star.

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Будроу попал в тюрьму в 2011-м, чтобы отбыть пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения за убийство первой степени.

Кибби отбывал несколько пожизненных заключений за убийство по меньшей мере 7 женщин в течение 20 лет. Он был известен как "I-5 душитель".

Роджер Кибби впервые приговорили к 25 годам тюрьмы в 1991 году за убийство 17-летней Дарсин Фракенпол. Ее тело было найдено обнаженным. Он убил ее в 1987 году. Также его осудили за нападение и попытку похищения проститутки.

Детективы подозревали, что Кибби убил несколько других женщин, но только в начале 2000-х это удалось доказать, когда подозрения подтвердили следы ДНК и другие доказательства с мест преступлений. В 2008-м его обвинили в убийстве Лу Эллен Берли в 1977-м, Барбары Энн Скотт, Стефани Браун, Кэтрин Келли Куинонс, Чармэйн Сабри и Лоры Хидрик. Всех их он убил в 1986-м.

В 2009-м он признал себя виновным в убийствах, изнасилованиях и похищениях. Его приговорили к пожизненному сроку в обмен на отказ прокуратуры добиваться смертной казни.

Его первой известной жертвой стала Берли, которой был 21 год. Она ушла из дома на собеседование, но больше не вернулась. Кибби признался в убийстве, сказав, что заманил ее в фургон, чтобы обсудить работу в сфере косметики. Затем связал ее, отвез в район озера Берриесса, изнасиловал и убил, прежде чем выбросить тело в высохшее русло реки. Тело нашли только в 2011-м, когда заместитель шерифа обнаружил фрагмент кости, совпадает с местом, где Кибби признался, что покинул тело.

Хидрик, которой тоже 21 год, последний раз видели в 1986-м в ее родном городе, когда она села в машину по направлению к шоссе. Ее тело нашли несколько месяцев назад у шоссе.

19-летнюю Браун нашли в июле 1986-м в канаве неподалеку шоссе. Она была задушена и изнасилована.

Автомобиль Сабри сломался у шоссе I-5. Она оставила мать в машине, когда поехала на машине с мужчиной, который предложил помощь. Тело матери нашли задушенным 3 месяца спустя на другом шоссе.

Убийца имел обыкновение душить жертв и оставлять "подписи" - случайные порезы на одежде ножницами.