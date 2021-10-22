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пятница, 22 октября 2021 22:26

Мальта "закрыла двери" для украинских туристов

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Мальта &quot;закрыла двери&quot; для украинских туристов
Туристов из Украины не будут пускать на Мальту. Фото: bug.org.ua/

Мальта запретила въезжать на остров гражданам Украины. Из-за эпидситуации мальтийское правительство внесло Украину в "темно-красный список".

Запрет касается как привитых, так и непривитых украинцев, сообщается на сайте медицинского ведомства Мальты.

Новые правила въезда начали действовать с 21 октября.

В исключительных случаях, когда украинцу крайне необходимо попасть на Мальту, он должен иметь разрешение от властей. Также нужно показать отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. После этого заполнить специальную форму и провести на карантине 2 недели.

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Украина еще минимум на неделю останется в "зеленой" зоне ЕС. Европейский союз на этой неделе решил не обновлять список стран, которые считаются безопасными для въезда в страны блока ЕС.

Бывшая нардеп Надежда Савченко и ее сестра Вера попались на использовании поддельных Covid-сертификатов. Это случилось в аэропорту "Борисполь", обе прилетели в Украину. В фальшивых Covid-сертификатах сказано о якобы вакцинации Pfizer в мае и июне этого года.

Савченко отказывалась комментировать ситуацию, возникшую у нее и ее сестры в аэропорту.

Позже она заявила, что считает постановление правительства о введении необходимости предоставления дополнительных документов, кроме паспорта, неконституционными.

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Дата
22
октября

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