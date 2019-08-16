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пятница, 16 августа 2019 09:51

Маленький мальчик два дня бродил по лесу

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Маленький мальчик два дня бродил по лесу
Пожарные нашли пропавшего мальчика. ФОТО: ФАН

Российские пожарники нашли живым 3-летнего мальчика, который 2 дня провел в лесу один.

Днем 13 августа ребёнок пропал в лесу Омской области.

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Взрослые оставили ребенка одного в автомобиле, а когда вернулись через 15 мин., малыша уже не оказалось, передает Сегодня.

Ребёнка обнаружили в 1,5 километрах от места исчезновения в болотистой местности.

В селе Петрушки Киевской области пропал 10-летний Даниил Лутюк. Мальчик ушел из дома на улице Леси Украинки в неизвестном направлении. Сейчас его местонахождение неизвестно. На связь с родными не выходит.

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Дата
16
августа

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