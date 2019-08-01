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четверг, 01 августа 2019 11:10

10-летний мальчик загадочно исчез в Киевской области

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10-летний мальчик загадочно исчез в Киевской области
Под Киевом исчез 10-летний Даниил Лутюк. Уже сутки парень не выходит на связь с родными. Фото - dtp.kiev.ua

В селе Петрушки Киевской области пропал 10-летний Даниил Лутюк.

Мальчик ушел из дома на улице Леси Украинки в ​​неизвестном направлении. Сейчас его местонахождение неизвестно. На связь с родными не выходит, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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На момент исчезновения мальчик был одет в голубые шорты, синюю футболку, черные босоножки.

Если вам что-то известно о местонахождении ребенка, звоните на линию "102".

В Днипре ищут пропавшего без вести 13-летнего Тимура Климова. Парень ушел из дома и не вернулся. Известно, что он понес молоко в село Сурско-Литовское на улицу Ворошилова, 75. Вечером того же дня должен был вернуться домой.

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