10-летний мальчик загадочно исчез в Киевской области

В селе Петрушки Киевской области пропал 10-летний Даниил Лутюк.
Мальчик ушел из дома на улице Леси Украинки в неизвестном направлении. Сейчас его местонахождение неизвестно. На связь с родными не выходит, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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На момент исчезновения мальчик был одет в голубые шорты, синюю футболку, черные босоножки.
Если вам что-то известно о местонахождении ребенка, звоните на линию "102".
В Днипре ищут пропавшего без вести 13-летнего Тимура Климова. Парень ушел из дома и не вернулся. Известно, что он понес молоко в село Сурско-Литовское на улицу Ворошилова, 75. Вечером того же дня должен был вернуться домой.
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