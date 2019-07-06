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Исчезновение 16-летней Дианы Хриненко: мать девушки сделала заявление

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Исчезновение 16-летней Дианы Хриненко: мать девушки сделала заявление
Диана Хриненко из села Субботцы Знаменского района Кировоградской области исчезла ночью 24 августа прошлого года. Пошла на праздник ко Дню Независимости и не вернулась. Фото - politeka.net

Мать пропавшей в Субботцах Знаменского на Кировоградщине 16-летней Дианы Хриненко рассказала последние подробности следствия.

Также женщина опровергла заявление полиции о том, что будто запретила разглашать результаты экспертизы.

"Я не запрещала разглашать результаты экспертизы. Мы вместе с правоохранителями посоветовались и решили, что пока я не сделаю независимую экспертизу, это останется тайной следствия. После двух экспертиз мы сделаем выводы. Но до сих пор мне отказывают в судебном решении в этой экспертизе", - рассказала Елена Хриненко, передает "Акула".

Добавила, что ее не приглашали на опознание найденных фрагментов тела и одежды.

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"Когда нашли остатки тела, мне никто из правоохранительных органов об этом не сообщил. Сказали люди. Мы с мужем собрались и поехали на место находки. Я видела кости и разноцветные фрагменты одежды. Я не подтвердила, что это вещи моей дочери, потому что это просто разноцветные лоскуты тканей. Меня не приглашали на опознание. Как можно из останков костей и по фото А4 останков одежды понять, что это мой ребенок?", - говорит женщина.

Позже, родные Дианы нашли там еще несколько фрагментов костей и зубы. Сегодня адвокат семьи направил письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому. Мать Дианы ждет встречи с гарантом.

Диана Хриненко училась в 11-м классе. Исчезла ночью 24 августа прошлого года. Пошла на праздник ко Дню Независимости и не вернулась. По дороге домой разговаривала по телефону со своим парнем, который проходил срочную службу. Вдруг, связь прервалась. 26 марта в поле села Новая Поляна Знаменского района нашли человеческие останки. Могут принадлежать пропавшей девушке. Была проведена экспертиза ДНК. Но ее результаты не сообщают, поскольку запретили родные девушки, заявил начальник областной полиции Роман Козьяков 5 июля.

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Дата
06
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