Маленькая девочка притворилась спящей и чудом избежала убийства

В США чудом выжила маленькая девочка. Фото: akipress.com

В городе Сент-Луис (штат Миссури, США) мужчина убил свою молодую супругу и ее сына на глазах у 4-летней дочки, а затем покончил жизнь самоубийством.



Житель города Сент-Луис Дорнубари Дугбор на глазах у своей малолетней дочери убил свою жену Катрину Бэнкс и ее 15-летнего сына от предыдущего брака Кевина. 4-летняя девочка видела все произошедшее, так как вышла из комнаты, когда услышала выстрел. Отец, заметив ребенка на месте преступления, приказал дочке вернуться в комнату. Девочке удалось спастись благодаря тому, что она спряталась и притворилась спящей. Об этом пишет Daily Mail.

После совершенных двух убийств Дугбор покончил с собой. Полицейские, прибывшее на место преступления, обнаружили сперва 3 мертвых тела, однако, увидев приоткрытую дверь в комнату, им удалось отыскать девочку, которая продолжала притворятся, что спит.

Примечательно, что о случившемся полицию предупредил сам убийца: в один из участков Сент-Луиса поступил странный звонок. Мужчина сказал, что в указанном доме они найдут, по всей вероятности, 3 трупа, и затем он повесил трубку. Позже полиция выяснила, что звонок был сделан с мобильного телефона убийцы Дорнубари Дугбора.

Сообщается, что умершие супруги знали друг друга с детства и, по словам их друзей, были превосходной парой. Мотив убийства и самоубийства выясняется. Выжившая девочка сейчас находится у родственников.

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Мужчина под наркотиками убил свою 2-летнюю дочь. Жена поссорилась со своим мужем. Тот закрылся в квартире с ребенком и отказался пускать женщину. Мужчина вел себя неадекватно. Когда его спросили, что случилось, смог сказать только, что его раздражал плач ребенка.