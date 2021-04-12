Максимальный уровень сложности: в России загорелся бизнес-центр

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В центре Санкт-Петербурга, Россия, начался масштабный пожар в бизнес-центре "Невская мануфактура". Пострадали 2 человека, еще 1 погиб.

Об этом сообщило издание ТАСС.

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Пожару присвоен максимальный уровень сложности - 5-й. Площадь возгорания составляет 4 тыс. кв. м. При тушении пожара погиб 1 пожарный.

Кровля и перекрытия бизнес-центра упали из-за огня. По всей площади горят 4 этажа здания. Погасить огонь пытаются 300 пожарных и 70 единиц техники. Из здания эвакуировали 40 человек.

В штате Пенсильвания, США, четверо девочек-подростков в возрасте от 12 до 14 лет подожгли дом, потому что им было скучно на карантине.