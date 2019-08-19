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понедельник, 19 августа 2019 13:22

Макрона будет убеждать Путина провести переговоры с Зеленским – СМИ

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Макрона будет убеждать Путина провести переговоры с Зеленским – СМИ
Мекрон и Путин встретятся сегодня, 19 августа. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон попытается убедить российского коллегу Владимира Путина активизировать диалог с Украиной.

Их встреча состоится 19 августа, перед саммитом "Большой семерки" во французском городе Биарриц, передает France24.

Макрон очень заинтересован в решении вопроса о прекращении конфликта на Донбассе, пишет издание. Он считает, что приход Владимира Зеленского ко власти может быть толчком к установлению мира.

Недавно Зеленский звонил Путину и предложил провести переговоры с глазу на глаз.

"Президент Зеленский сделал предложение, на которые, как нам кажется, президент Путин должен ответить согласием. Избрание президента Зеленского дает нам возможность маневрировать", - сказал французский чиновник, попросивший его не называть.

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19 августа президент Франции Эммануэль Макрона примет лидера РФ Владимира Путина в летней резиденции главы государства - крепости Брегансон. А через 4 дня во Франции состоится саммит "Большой семерки".

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Дата
19
августа

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