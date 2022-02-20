Макрон переговорил с Зеленским после разговора с Путиным

Переговоры президентов прошли по телефону. Фото: "Украинская правда"

Сегодня, 20 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон переговорил с президентом Владимиром Зеленским.

Обсуждали президенты текущую ситуацию безопасности, написал Зеленский в Twitter.

Перед разговором с Зеленским Макрон поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

Зеленский и Макрон обсудили новые обстрелы.

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"Выступаем за активизацию мирного процесса", - написал Зеленский.

Также он упомянул и трехстороннюю контактную группу.

"Поддерживаем безотлагательный созыв ТКГ и немедленное введение режима тишины", - подытожил президент.

У президента Франции переговоры с лидерами стран еще не прокомментировали.

У продовження вчорашньої розмови поінформував @EmmanuelMacron про поточну безпекову ситуацію та нові провокативні обстріли. Виступаємо за активізацію мирного процесу. Підтримуємо невідкладне скликання ТКГ і негайне запровадження режиму тиші. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 20, 2022

Президент Украины Владимир Зеленский снова предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться. Так ответил на вопрос, знает ли он, какие у Путина планы по Украине на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля.