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воскресенье, 20 февраля 2022 14:42

Еще одна страна присоединилась к Крымской платформе

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Еще одна страна присоединилась к Крымской платформе
К Крымской платформе присоединился Лихтенштейн. Фото: obozrevatel

К работе Крымской платформы присоединилась еще одна страна – Лихтенштейн.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге.

"Очень хорошую новость сообщила мне коллега из Лихтенштейна. Она официально подтвердила сегодня на встрече, что Лихтенштейн присоединяется к Крымской платформе. Это государство не участвовало в учредительном саммите Крымской платформы, но сегодня оно присоединилось к нашим усилиям", - сказал Кулеба.

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Министр отметил, что "такие вещи нам нужны. Они показывают, что мы не живем сегодняшним днем, что мы думаем о стратегии, о перспективе, и наши партнеры вместе с нами в этом".

23 августа 2021 года в Киеве прошел учредительный саммит "Крымской платформы". На него приехали 46 делегаций. Инициатива должна объединить мир вокруг темы оккупированного Россией полуострова и содействовать его деоккупации.

7 ноября к "Крымской платформе" присоединились несколько стран Африки и Азии.

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