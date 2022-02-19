Зеленский в очередной раз предложил Путину встретиться

Президент Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции безопасности, которая в этом году посвящена актуальным угрозам на востоке Европы и ситуации вокруг Украины. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский снова предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться.

Так ответил на вопрос, знает ли он, какие у Путина планы по Украине на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля, передает Gazeta.ua.

"Я не знаю, что хочет президент РФ, потому предлагаю встретиться", - сказал Зеленский.

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После этого у президента спросили, не боялся ли уехать из Украины на конференцию.

"Моя страна в надежных руках. Я завтракал дома и поужинаю дома", - ответил президент Украины.

Зеленский покинул конференцию. Его проводили аплодисментами.

Президент Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. В этом году она посвящена актуальным угрозам на востоке Европы и ситуации вокруг Украины. В Мюнхен Зеленский прибыл утром 19 февраля. Там глава государства уже встретился с британским премьером Борисом Джонсоном.