Зеленский: 8 лет Украина сдерживает наибольшую армию мира

Глава государства выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский начал выступление на Мюнхенской конференции по безопасности.

В этом году она посвящена актуальным угрозам на востоке Европы и ситуации вокруг Украины.

В Мюнхен Зеленский прибыл утром 19 февраля. Там глава государства уже встретился с британским премьером Борисом Джонсоном.

"Говорили о безопасности на фоне агрессивных действий РФ. Согласовали дальнейшие общие шаги. Остаемся единственными в стремлении к деэскалации дипломатическим путем", - прокомментировал Зеленский.

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В офисе президента ранее сообщили, что в Мюнхене у него запланирован ряд международных встреч. На Банковой также сообщили, что сегодня президент вернется в Киев.

Президент России Владимир Путин окончательно отказался от участия в Мюнхенской конференции безопасности, которая состоится 18-20 февраля.