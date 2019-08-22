Макрон напомнил условия возвращения России в состав "Большой Восьмерки"

Меркель и Джонсон против возвращения России в "Большую Восьмерку". Фото: ТСН

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что условием возвращения России в "Большую восьмерку" должно быть урегулирование "украинской проблемы".

Однако, по его мнению, обсуждения вопроса о восстановлении G8 с участием РФ является уместным. Комментарий Макрона французские медиа распространили 21 августа, после заявлений президента США Дональда Трампа, британского премьера Бориса Джонсона и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель по этой теме.

"Уместно говорить о том, чтобы в итоге Россия смогла вернуться в G8. Предварительное условие для этого - выработка решения по Украине", - говорится в заявлении президента Франции.

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Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что считает возвращение РФ в G8 целесообразным, назвав это "неплохой вещью".