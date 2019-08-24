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суббота, 24 августа 2019 19:03

Макрон и Трамп обсудят Украину на саммите G7

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Макрон и Трамп обсудят Украину на саммите G7
Макрон и Трамп поговорят о ситуации в Украине. Фото: Figaro

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент США Дональд Трамп обсудят Украину во время саммита "Большой семерки".

Об этом заявил Макрон во время рабочего обеда на полях саммита, передает УНИАН

"Мы обсудим Ливию, Сирию, Украину, Северную Корею и Иран. По многим из этих кризисов нам нужна и тесная координация и партнеры за столом переговоров", - отметил он.

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Президент Европейского совета Дональд Туск считает, что Украину нужно пригласить на следующий саммит "Большой семерки". Также он заявил, что осуждает "логику" президента США Дональда Трампа в стремлении вернуть Россию в группу G7.

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