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четверг, 17 октября 2019 16:37

"Майдан" в Каталонии: сообщили о десятках раненых

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&quot;Майдан&quot; в Каталонии: сообщили о десятках раненых
Власти Каталонии заявляет о десятках травмированных и более сотни задержанных протестующих. Фото: elpais.com

Более 100 человек задержаны, по меньшей мере 52 человека получили медицинскую помощь. Из них 33 - в Барселоне. Сейчас такие последствия протестов в Каталонии.

Об этом сообщают испанские СМИ со ссылкой на официальные власти.

Протесты продолжаются беспорядки начались в Барселоне, сейчас протесты охватывают другие города региона.

Беспорядки публично осудил председатель правительства Каталонии Ким Торра. Он подчеркнул, что движение за независимость Каталонии всегда осуждало насилие и делает это и сейчас.

Сегодня он также заявил о необходимости нового голосования о самоопределении региона.

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В аэропорту Барселоны произошли столкновения между демонстрантами и полицией. Несколько тысяч человек прошли маршем до аэропорта города и заблокировали его в знак протеста против приговоров Верховного суда Испании лидерам каталонских сепаратистов.

RTVE
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