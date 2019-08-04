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Майдан не удался: 828 задержанных в Москве и жесткий разгон акции
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828 протестующих увезли в 38 отделений полиции
Фото: Reuters
828 протестующих увезли в 38 отделений полиции
828 протестующих увезли в 38 отделений полиции
828 протестующих увезли в 38 отделений полиции
828 протестующих увезли в 38 отделений полиции

В Москве задержали 828 протестующих, которые были против того, чтобы оппозиционные кандидаты не участвовали в выборах в городскую думу.

Правозащитники говорят, что протестовать в центр российской столицы вышли от 10 до 12 тысяч человек, сообщает ОВД-Инфо.

Задержанных забрали в 38 отделений полиции. К некоторым запретили пускать адвокатов.

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В Росгвардии говорят, что потерпел их сотрудник, вывихнул руку, когда задерживал активиста.

Задержанных обвиняют в нарушении правил участия в акции; неповиновении требованиям сотрудника полиции. Им грозят штрафы и до пятнадцати суток ареста.

Арестами митингующих в центре Москвы руководит бывший полковник украинского "Беркута" Сергей Кусюк.Он занимался разгоном протестов на киевском Майдане. После победы революции бежал в Россию и был взят на работу в российские правоохранительные органы.

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04
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