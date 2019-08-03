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суббота, 03 августа 2019 19:20

Разгоном митингов в Москве руководит экс-беркутовец Кусюк

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Разгоном митингов в Москве руководит экс-беркутовец Кусюк
У Москві тривають мітинги. Фото: RT

Арестами митингующих в центре Москвы руководит бывший полковник украинского "Беркута" Сергей Кусюк.

Он занимался разгоном протестов на киевском Майдане. После победы революции бежал в Россию и был взят на работу в российские правоохранительные органы, сообщает "Радио Свобода".

Всего в Москве задержали 600 человек Об этом сообщает полиция и правозащитный портал "ОВД-Инфо".

Среди задержанных есть сотрудники СМИ и случайные прохожие.

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Несколько человек пожаловались на побои. Публикуют видео избиения протестующих.

Массовые уличные протесты продолжаются в столице России с 14 июля. Люди недовольны массовым недопуском на выборы в Мосгордуму представителей внесистемной оппозиции.

А также тем, что многие кандидаты, лояльные к мэрии Москвы, идут на выборы не от партий, а как самовыдвиженцы. Проблем с регистрацией у провластных кандидатов нет.

Выборы в московскую городскую думу состоятся 8 сентября 2019 года.

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