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четверг, 13 января 2022 02:52

Люди 20 дней готовились к спецоперации по спасению дельфина: момент попал на видео

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Люди 20 дней готовились к спецоперации по спасению дельфина: момент попал на видео
Розовые дельфины живут только в пресной воде. Считается, что им не грозит вымирание, отметили в сюжете. Фото: скриншот с видео

В Колумбии, расположенной в Южной Америке, розовый дельфин попал в ловушку.

Животное все время находилось на ограниченном участке реки, и не могло самостоятельно его покинуть. Спецоперацию для спасения готовили в течение 20 дней, говорится в сюжете ТСН.

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"В Колумбии ветеринары и военные объединились ради спасательной операции. Они освободили розового дельфина, который застрял на мели. Самолетом его перевезли из устья одной реки в другое", – рассказали журналисты.

Отмечается, что розовым дельфинам грозит опасность из-за развития рыболовства и усиления движения лодок.

В июне прошлого года туристы спасли детеныша дельфина-азовки в Николаевской области. Он заплыл в Днепровско-Бугский лиман и пытался попасть в Черное море, однако натолкнулся на Кинбурнскую косу. У берега со стороны лимана его заметил столичный фотограф Александр Заклецкий, снимавший маяки на юге Украины.

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