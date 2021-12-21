Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год

Более 393 тыс. просмотров имеет видео Gazeta.ua со спасением детеныша дельфина-азовки в Днепровско-Бугском лимане Николаевской области. Это рекорд 2021 года

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23 февраля Приморский суд Одессы объявил общественному активисту Сергею Стерненко приговор по делу о похищении, нападении с целью завладения чужим имуществом и хранении оружия: 7,3 года заключения с конфискацией половины имущества. Под здание пришли несколько сотен человек из Одессы, Киева, Днепра, Ивано-Франковска, Краматорска. Накануне те, кто собрался ехать на собственных авто, предлагали в фейсбуке подвезти желающих.

"Если что-то со мной произойдет в СИЗО, это будет личная ответственность президента Украины Владимира Зеленского. Это продолжение политики заключения людей по указанию сверху", - говорит Стерненко после приговора. Обвиняет генерального прокурора Ирину Венедиктову, заместителя главы Офиса президента Олега Татарова и мэра Одессы Геннадия Труханова в давлении на судью, из-за которого он вроде бы переписал оправдательный приговор.

20 марта под Офисом президента состоялась акция "Не слышишь? Увидишь" в поддержку Стерненко. Собралось несколько тысяч. Зажгли петарды, дымовые шашки, файеры. Бросили их в сторону здания ОП. Стену разрисовали. Краской написали "Свободу Стерненко", "Свободу политзаключенным", "Лох" под табличкой Офиса президента. Подожгли дверь, разбили стекла. Полиция не мешала. Завершили акцию салютом – поздравляли Стерненко с днем рождения. В ОП оценили повреждение здания почти в 2 млн грн. Против участников акции возбудили уголовные дела.

9 апреля суд избрал Стерненко новую меру пресечения на время рассмотрения апелляции по делу. Назначили круглосуточный домашний арест. В августе заменили на ночной.

9 марта в столичном отеле "President" на съезде судей избирали четырех членов Высшего совета правосудия и одного судью Конституционного суда. На улице собрались участники акции протеста "Нет судейской нечести".

В июле Верховная Рада приняла законы о реформировании Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия.

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13 июня туристы спасли детеныша дельфина-азовки в Николаевской области. Он заплыл в Днепровско-Бугский лиман и пытался попасть в Черное море, однако натолкнулся на Кинбурнскую косу. У берега со стороны лимана его заметил столичный фотограф Александр Заклецкий, снимавший маяки на юге Украины.

"Сидим жарим шашлыки, пьем вино, читаем стихи Кати Бабкиной. Видим, дельфин близко плавает. Аж выбрасывается на берег. Попробовали его отнести дальше в воду - а он назад", - рассказывал Заклецкий. Чтобы не навредить дельфину, позвонил зоологу Павлу Голдину за советом. – Без консультации мы бы ничего не делали. Азовка продолжала выбрасываться на берег в направлении морской стороны. Голдин сказал нам попытаться перенести ее в море".

Ветеран российско-украинской войны Владимир Прохнич 4 августа угрожал взорвать гранату в Кабмине. Мужчина воевал на Донбассе в составе "Айдара", был дважды ранен. Переговоры с ним вел его товарищ. Никто не пострадал. Полиция задержала Прохнича. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

4 ноября Печерский районный суд Киева сменил пресечение Владимиру Прохничу из содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Следующее заседание по делу состоится 28 декабря.

1 декабря от пули вражеского снайпера погиб солдат 93-й бригады "Холодный Яр" 22-летний Валерий Геровкин, когда прикрывал побратимов. Был родом из Краматорска. Имел среднее специальное образование. В Вооруженные силы пошел в сентябре прошлого года. В холодноярской бригаде пехотинец служил около года. У него остались родители и младший брат. Корреспондент Gazeta.ua общался с Валерием Геровкиным на позициях вблизи Новотроицкого Донецкой области за день до гибели бойца.

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