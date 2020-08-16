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воскресенье, 16 августа 2020 09:46

Людей заставляют идти на митинг в поддержку Лукашенко

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В Минске 16 августа планируют провести митинг в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко. Людей принуждают к участию.

"В воскресенье в 12.00 на столичной площади Независимости, возле Дома правительства, пройдет митинг солидарности. Чисто мирный. На нем соберутся силы, поддерживающие государственный курс. Все те, кому дорога родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря. В общем, с нами - вся конструктивная Беларусь", - пишет в Facebook поддерживающая власть общественная организация "Белая Русь".

Автор: facebook.com/ROO.BelayaRus.by
  В 12.00 по киевскому времени, на минской площади Независимости планируют провести митинг в поддержку Александра Лукашенко
В 12.00 по киевскому времени, на минской площади Независимости планируют провести митинг в поддержку Александра Лукашенко

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По информации издания TUT.BY, сообщения о понуждении к приезду в Минск приходят из разных областей, районов, городов, сел, а также из отдельных предприятий. Сгоняют на митинг и госслужащих, медиков и военных, которых просят прийти в гражданской одежде. Некоторым из тех, кого попросили приехать на митинг в столицу, пообещали денежное вознаграждение или отгул.

Автор: finance.tut.by
  Скриншот сделанный работником Минского подшипникового завода
Скриншот сделанный работником Минского подшипникового завода

На "Пешеходном мосту" и возле Арки дружбы народов в Киеве 15 августа провели акцию в поддержку протестующих в Беларуси. Участники имели бело-красно-белые флаги и плакаты с призывами прекратить насилие над протестующими. Многие люди пришли с цветами.

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Дата
16
августа

Люди ели грызунов и кожаную амуницию

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