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суббота, 15 августа 2020 15:59

В Киеве вышли на митинги, чтобы поддержать белорусов

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В Киеве вышли на митинги, чтобы поддержать белорусов
Люди выходят на акции. Фото: hromadske.ua

На "Пешеходном мосту" и возле Арки дружбы народов в Киеве 15 августа проходит акция в поддержку протестующих в Беларуси.

Пришли на нее около сотни человек, передает "Громадське".

"К сожалению, я не в Минске. И поэтому прихожу туда, куда могу: в посольство, вот сюда. Не может быть безразлично из-за того, что происходит у тебя на родине", - рассказывает одна из участниц акций из Беларуси.

Участники имели бело-красно-белые флаги и плакаты с призывами прекратить насилие над протестующими. Многие люди пришли с цветами.

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"Обязательно нужно говорить, чтобы также наши друзья украинцы, у многих из которых были какие-то, возможно, свои взгляды на нашего президента, чтобы они увидели какой ужас на самом деле происходит в нашей стране", - объяснила причину проведения акции в Киеве белоруска.

Белорусская оппозиция созывает граждан присоединиться к Маршу свободы. Его запланировали на это воскресенье, 16 августа, во всех населенных пунктах страны. Начало марша в 14.00. Мероприятие станет самым массовым в белорусской истории.

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Дата
15
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