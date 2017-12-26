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вторник, 26 декабря 2017 15:24

Любовница Путина разозлилась на Олимпийский комитет

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Любовница Путина разозлилась на Олимпийский комитет
Алина Кабаева, которой приписывают роман с Владимиром Путиным, разозлилась на Международный олимпийский комитет. Фото: liberoquotidiano.it

Алина Кабаева, знаменитая чемпионка по художественной гимнастике, которой приписывают роман с Владимиром Путиным, президентом России, разозлилась на Международный олимпийский комитет.

Она прокомментировала решение МОК отстранить Россию от Олимпиады-2018 из-за допингового скандала в интервью "Спорт-Экспресс": "Мне трудно судить о том, чего на самом деле хотят чиновники ВАДА и МОК, но то, что они трясут наш спорт - это очевидно. Антидопинговый скандал длится с ноября 2015 года и до сих пор, насколько я понимаю, убедительных доказательств комиссия по расследованию не предоставила. При этом наказание в отношении российских спортсменов придумываются в каком-то специальном формате, который не предусмотрен Всемирным антидопинговым кодексом ".

Кабаева считает несправедливым наказывать всю сборную России: "Олимпийский принцип личной ответственности: виноват - накажи того, кто виноват. Но когда те, кто стоит у руля, начинают действовать по принципу: виноват - накажем всех, и объявляют виновными всех спортсменов одного государства, это уже борьба не с допингом, а с чем-то другим, что со спортом не связано ".

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Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда вынесла строгое решение по очередному российскому спортсмену.
Руководство организации пожизненно отстранило от участия в Олимпийских играх российского бобслеиста Алексея Воеводу.

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