Лукашенко заявил, что существует неопубликованная часть "перехвата разговора Варшавы и Берлина"

Лукашенко заявил, что передал ФСБ России "фейковый" перехваченный "разговор Варшавы и Берлина" о Навальном. Фото: Reuters

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко заявил, что фейковая запись якобы перехваченного "разговора Берлина и Варшавы" об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального содержит неопубликованную часть, которая очень "удивит" общество.

Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказал главный редактор Роман Бабаян, присутствовавший на встрече с Лукашенко 8 сентября.

Журналист передал слова, в которых Лукашенко сообщает, что опубликованная якобы перехваченная запись - лишь часть, а всю "пленку" он передал в ФСБ России.

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"Это только кусочек этой пленки. У нас есть весь этот разговор, хотите послушать? Тогда попросите руководителя ФСБ России, он даст ее вам послушать, потому что я передал эту пленку ему. Однако могу вам сказать, что это ерунда, это цветочки. Вы даже не представляете, какая у нас есть информация и какие ягодки еще впереди", - сказал Лукашенко.

"Я дословно не процитирую, но смысл передам. Все, говорит, надо мной начали смеяться, но я вам скажу так: зря вы надо мной посмеялись, это очень серьезная история, и это не мы придумали. Мы развернули станцию ​​в Гродно, она у нас обеспечена суперсовременной техникой, у нас там работают суперпрофессиональные люди. Мы ее перехватили". - процитировал журналист.

4 сентября в Минске обнародовали якобы запись разговора неназванных представителей Польши и ФРГ. Правительство Беларуси преподнесло ее как "перехваченную беседу о фальсификации отравления Навального". Власти Польши и Германии заявили, что заявление Лукашенко не соответствует действительности.