Лукашенко заявил, что решит ситуацию с протестами в ближайшие дни

Лукашенко заявил, что ситуация не является сложной. Фото: Reuters

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ситуация в стране не является катастрофической.

Сказал, что "решит проблему в ближайшие дни", передает "Белта".

"Вы люди рабочие, знаете, что деньги зарабатываются вот таким образом. Иногда, бывает, на улице, но это недолго. Ну заработали немного, только страну не надо разрушать. Это мы позволить не можем, потому что знаем, чего она нам стоила", - рассказал во время визита на агрокомбинат "Дзержинский".

Лукашенко заявил, что ситуация в стране очень политизирована. Сказал, что в одном из цехов к нему подошла работница агрокомбината и выразила слова поддержки. Пожелала выстоять. Лукашенко говорит, что ситуация не настолько сложная, чтобы нужно было "выстаивать".

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"В Минске, еще где-то, кому-то не нравится. Это естественно. Но это не должно вас волновать, это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим", - заявил Александр Лукашенко.

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%. Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. 15 августа Лукашенко после телефонного разговора с Путиным сказал, что президент РФ пообещал всестороннюю помощь по обеспечению безопасности страны. Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуация в Беларуси расшатывают извне. 16 августа после еще одного телефонного разговора в пресс-службе Лукашенко сообщили, что они с Путиным намерены совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз". 19 августа ЕС заявил, что не признает президентские выборы в Беларуси. Параллельно Запад готовит пакет санкций против лиц, причастных к разгону протестующих и убийствам. 20 августа в Беларуси открыли дело о захвате власти оппозицией.