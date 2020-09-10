Лукашенко заявил, что не отдаст власть оппозиции

Лукашенко вновь заявил о вмешательстве в дела страны других государств, которые якобы руководят протестами на улицах. Фото: "Белта"

Представляя нового генпрокурора, исполняющий обязанности главы Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не намерен передавать власть оппозиции.

Прокурорам, которые не согласны с режимом, Лукашенко посоветовал "отойти в сторону и не мешать", передает "Белта".

"Меня часто упрекают, что "власть он не отдаст". Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал. Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил или отдал... Нагнуть меня не получится. Хотите стать рядом и спасти страну - вставайте. Не хотите - не предавайте. Вы же люди в погонах. Не надо поститься и хайповать", - сказал Лукашенко.

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Кроме того, Лукашенко вновь заявил о вмешательстве в дела страны других государств, которые якобы руководят протестами на улицах.

"Если вы думаете, что я эту власть посиневшими руками держу ради себя, вы меня очень разочаруете. Россиянам, которые не очень в теме в нашем государстве, я уже сказал: рано или поздно эту власть возьмут другие, но возьмут по закону, не под давлением улицы... Я не призываю вас спасать государство, нарушая закон. Хотя, когда осуществляется практически наглая интервенция и она подогревается изнутри и руководствуется извне, там иногда не до законов - надо принять жесткие меры, чтобы остановить любую гадость, которая на это претендует", - заявил самопровозглашенный президент.

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В Беларуси с 9 августа ежедневно проходят массовые акции протеста против результатов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. При этом белорусы считают, что на выборах победила оппозиционер Светлана Тихановская, которая ради собственной безопасности была вынуждена уехать из Беларуси.