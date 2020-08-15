Лукашенко заговорил о российских войсках в Беларуси

Лукашенко говорил с Путиным. Фото: Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия при первом запросе окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси в случае внешних военных угроз.

Сказал об этом на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Беларуси, передает "Белта".

"Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с Президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило - абсолютно посвящен в то, что происходит", - отметил белорусский лидер.

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Президенты договорились о помощи при первом же запросе.

Центризбирком Беларуси объявил окончательные итоги выборов. У действующего президента Александра Лукашенко 80% голосов, у Светланы Тихановской - 10%.