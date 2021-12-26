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воскресенье, 26 декабря 2021 17:25

Лукашенко встретится с Путиным перед Новым годом

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Лукашенко встретится с Путиным перед Новым годом
Стороны запланировали встречу на 29 декабря, они встретятся и на неформальном саммите СНГ 28 декабря. Фото: Униан

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Встреча состоится 29 декабря. Об этом сообщает "Хартия'97" со ссылкой на заявление представителя Путина Дмитрия Пескова.

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Кроме того, Лукашенко и Путин также встретятся на неформальном саммите СНГ 28 декабря в российском Санкт-Петербурге.

Министерство иностранных дел России опубликовало предложения в НАТО по так называемым "гарантиям безопасности". Среди прочего там есть требование отказать Украине в перспективе вступления в Альянс. В опубликованных россиянами проектах предложений в США и НАТО есть предложение в Альянс взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение. В частности, отказаться от вступления Украины.

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Дата
26
декабря

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