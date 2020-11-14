Лукашенко впервые заговорил о выезде из Беларуси

Лукашенко может переехать в Россию. Фото: Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности навсегда уехать в Россию.

"Вдруг я не откажусь. Я просто, когда надо, пойду с этой должности", - заявил он во время общения с журналистами страны СНГ, состоявшемся 13 ноября 2020, передает "Еспресо".

Дополнительные подробности Лукашенко пообещал рассказать на "Всебелорусском народном собрании", к проведению которых готовится его команда.

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"Подробно о принятии конституции и другое по срокам я планирую сейчас заявить на "Всебелорусском народном собрании", как мы будем двигаться и при каких условиях - они сейчас нарабатываются. Но ни в коем случае не под давлением, ни в коем случае мы не пойдем на то, чтобы, знаете, бросить людей и уйти. Вопрос не во мне, слушайте, сколько было таких президентов? Все поняли, что бежать я никуда не собираюсь и не убегу. В спокойной тихой обстановке - я сел и поехал. Я поеду в ту же Россию, буду жить, работать. Я, слава богу, еще здоровый мужик, дети у меня есть, внуки, которые должны жить", - передает пропрезидентской телеканал СТВ.

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за позицию Киева по ситуации в Беларуси. Он пригрозил ввести санкции против Украины, об этом заявил на встрече с журналистами.