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четверг, 10 декабря 2020 13:44

"Лукашенко вернул Беларусь ко временам сталинизма" - Тихановская о закрытии границ

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&quot;Лукашенко вернул Беларусь ко временам сталинизма&quot; - Тихановская о закрытии границ
За 26 лет Лукашенко вернул в Беларусь ко временам сталинизма с его массовыми показательными репрессиями, террором, а теперь – и с железным занавесом. Фото: Reuters

Волю белорусского народа не спрятать за закрытой границей. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская прокомментировала закрытие белорусских границ на выезд.

Об этом она написала в своем Telegram-канале.

"С 21 декабря белорусам запретят выезд из страны наземным транспортом. За 26 лет Лукашенко вернул Беларусь к временам сталинизма с его массовыми показательными репрессиями, террором, а теперь – и с железным занавесом. Режим делает все, чтобы превратить нашу страну в современный ГУЛАГ – огромную тюрьму, где царит страх и насилие. Он боится огласки и правосудия и надеется, что закрытые границы помогут спрятать все его преступления", - отметила Тихановская.

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Ограничения будут действовать на автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах/станциях и речных портах.

Офис лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской представил концепцию новых выборов. Выборы должны пройти после освобождения всех политзаключенных и переговоров с нынешней властью, документ опубликован на сайте Тихановской.

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