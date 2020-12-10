"Лукашенко вернул Беларусь ко временам сталинизма" - Тихановская о закрытии границ

За 26 лет Лукашенко вернул в Беларусь ко временам сталинизма с его массовыми показательными репрессиями, террором, а теперь – и с железным занавесом. Фото: Reuters

Волю белорусского народа не спрятать за закрытой границей. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская прокомментировала закрытие белорусских границ на выезд.

Об этом она написала в своем Telegram-канале.

"С 21 декабря белорусам запретят выезд из страны наземным транспортом. За 26 лет Лукашенко вернул Беларусь к временам сталинизма с его массовыми показательными репрессиями, террором, а теперь – и с железным занавесом. Режим делает все, чтобы превратить нашу страну в современный ГУЛАГ – огромную тюрьму, где царит страх и насилие. Он боится огласки и правосудия и надеется, что закрытые границы помогут спрятать все его преступления", - отметила Тихановская.

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Ограничения будут действовать на автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах/станциях и речных портах. Офис лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской представил концепцию новых выборов. Выборы должны пройти после освобождения всех политзаключенных и переговоров с нынешней властью, документ опубликован на сайте Тихановской.