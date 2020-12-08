Штаб Тихановской готовит концепцию новых выборов

У Тихановской объяснили правила новых выборов. Фото: Белсат

Офис лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской представил концепцию новых выборов.

Выборы должны пройти после освобождения всех политзаключенных и переговоров с нынешней властью, документ опубликован на сайте Тихановской.

Концепция новых выборов основывается на 10 принципах, подготовленных на основе рекомендаций белорусских экспертов, имеющих международный опыт наблюдения за выборами.

Среди основных принципов: доступ наблюдателей на всех этапах выборов; публичная проверка подписей; ограничения досрочного голосования; открытый и гласный подсчет голосов; публикация всех протоколов на сайте ЦИК и тому подобное.

У Тихановской напомнили, что досрочные выборы могут быть назначены при условии добровольной отставки президента, увольнения или отстранения президента от должности парламентом.

Новые выборы должны пройти минимум через 30, максимум - через 70 дней после этого. Команда Тихановской рассчитывает, что подготовка к новым выборам займет от 45 до 60 дней.

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Напомним, белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила, что готова возглавить страну в переходный период власти.