Лукашенко решил искать собственную вакцину от Covid-19

Лукашенко признал, что коронавирус может остаться навсегда. Фото: Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна должна производить свою вакцину от коронавируса.

Он сказал об этом во время встречи с коллективом 6-й городской клинической больницы Минска, передает корреспондент "Белта".

Лукашенко напомнил, что Кремль предложил Беларуси штамм вакцины для налаживания производства.

"Но я сторонник, чтобы государственное предприятие это делало. У нас предприятия могут производить эту вакцину. Еще непонятно, может, эта зараза останется навсегда и нам, как от гриппа, придется прививаться. Поэтому надо создать эту вакцину", - заявил самопровозглашенный президент.

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Добавил, что в Беларуси найдут возможность организовать производственную линию на базе предприятия Белмедпрепараты.

Россия одной из первых объявила, что изобрела вакцину от коронавируса - "Спутник V". ВОЗ и международные организации выражают ей недоверие и предупреждают, что вакцина не прошла все необходимые испытания. 6 октября нардеп из ОПЗЖ Виктор Медведчук был у своего кума, президента РФ Владимира Путина в Москве. Там хвастался ему, что кололся российской "вакциной" в оккупированном Крыму. Сам Путин от вакцинации отказался.