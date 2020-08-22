Лукашенко разрешил военным без предупреждения отвечать на внешнюю агрессию

Лукашенко заявил, что армия будет без предупреждения реагировать на нарушения границ на западном направлении. Фото: Flickr

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил армии без предупреждения реагировать на нарушения границ на западном направлении. Такая задача была поставлена перед министром обороны Беларуси Виктором Хрениным.

Об этом политик заявил во время визита на полигон в Гродно, который транслировал провластный телеканал СТВ. Он отметил, что западные соседи Беларуси уже были предупреждены о последствиях в случае агрессии.

"Без предупреждения. Мы их предупредили. Если они (соседние страны - ред.) Нарушат нашу государственную границу, мы будем реагировать без предупреждения", - подчеркнул Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что приводит основные части Вооруженных сил Беларуси в полную боевую готовность из-за "серьезного шевеления" НАТО у границы. Впервые за 25 лет в Булоруси приводят войска в полную боевую готовность и перебрасывают их на западное направление.