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среда, 09 сентября 2020 17:23

Лукашенко рассказал, как Путин просил поддержать Зеленского

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Лукашенко рассказал, как Путин просил поддержать Зеленского
Лукашенко рассказал, как Путин просил его "по-отечески" поговорить с Зеленским. Фото: REUTERS

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президент РФ Владимир Путин попросил поддержать украинского президента Владимира Зеленского.

Об этом Лукашенко рассказал в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, Путин лично обратился к нему с просьбой поддержать "молодого, неопытного" Зеленского.

"Ты переговоры с ним, он молодой, ну, так, по-отечески. Я сказал, что поехал на форум регионов в Украине и рассказал Зеленскому, что у Путина нет такой цели - Киев захватить, оттяпать всю восточную Украину. Путину хватает России ", - сообщил Лукашенко.

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Также Лукашенко пожаловался, что украинцы, в частности президент, "учат" его из-за ситуации в стране. Он разочарован, что Зеленский также причастен к этому, ведь Лукашенко всячески старался поддерживать его, и это одобрял Путин.

Однако критические заявления Зеленского о ситуации в Беларуси Лукашенко объяснил влиянием американцев.

"Бах - заявление. Почему? Американцы написали. Так как Меркель, Макрона и другим написали из центра под Варшавой, и сказали:" Вот это, это и это скажи ", и они говорили", - пожаловался Лукашенко.

Владимир Зеленский назвал "бредом" информацию о спецоперации по задержанию бойцов частной военной компании Вагнера. Спецоперацию по захвату причастных к войне на Донбассе террористов якобы планировали украинские спецслужбы, рассказал журналист Юрий Бутусов. А Зеленский будто приостановил конечную фазу.

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09
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