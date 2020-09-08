Лукашенко не собирался отдавать вагнеровцев Украине - СМИ

Редактор процитировал слова Лукашенко. Фото: Reuters

Исполняющий обязанности президента БеларусиБеларуси Александр Лукашенко не выдал бы Украине задержанных боевиков ППК "Вагнера".

Об этом заявил главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, который присутствовал на встрече с Лукашенко во вторник.

"Ему поступила информация с границы между Россией и Белоруссией, что на территорию Белоруссии заезжает автобус, в котором сидят 33 человека. Причем она поступила от водителя автобуса, который, как он сказал, не сотрудник спецслужб, не агент, ничего - просто обычный белорус. И он проявил бдительность. Лукашенко сказал наблюдать за этим человеком", - рассказал Бабаян.

После этого Лукашенко якобы приказал спецслужбам контролировать перемещения боевиков. После их задержания появилась информация, что они должны были лететь в Стамбул.

"Я тогда вызвал к себе руководителей спецслужб, и я тогда обратился и к Украине, и к России с просьбой прислать прокуроров, но они не приехали. И тогда я отправил своего сына, который работает советником по безопасности, чтобы он принес извинения перед этими людьми и спросил, куда они хотят уехать. Они сказали "мы хотим в Россию". И, собственно, они уехали", - процитировал он слова президента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Вагнеровцы" рассказали новую версию пребывания в Беларуси

По словам Бабаяна, Лукашенко отметил, что Беларусь не выдала бы этих граждан Украины, если бы официальный Киев попросил об этом.

Владимир Зеленский назвал "бредом" информацию о спецоперации по задержанию бойцов частной военной компании Вагнера. Спецоперацию по захвату причастных к войне на Донбассе террористов якобы планировали украинские спецслужбы, рассказал журналист Юрий Бутусов. А Зеленский будто приостановил конечную фазу.