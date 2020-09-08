Лукашенко признал, что задержался на посту президента

Лукашенко признал, что "возможно, немного пересидел" в кресле президента. Фото: Reuters

Исполняющий обязанности главы Беларуси Александр Лукашенко признал, что "возможно, немного пересидел" в кресле президента.

Об этом он заявил в интервью с корреспондентом ВГТРК Евгением Рожковым, сообщает Meduza.

Российский журналист рассказал, что во время беседы у Лукашенко спросили о причинах протестов в Беларуси. Основным признаком он назвал внешнее воздействие, в частности, со стороны американцев, однако признал, что есть и внутренние причины для недовольства белорусов.

"Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга и чайника. Но действительно только я сейчас могу защитить белорусов", - подчеркнул Лукашенко.

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Рожков добавил, что второй внутренней причиной протестов Лукашенко назвал то, что в Беларуси выросло два новых поколения и "сформировался этот небольшой класс буржуев".

"Буржуйчиков, как он сказал. И это действительно привело к недовольству. Они хотят власти", - процитировал Рожков.

В Беларуси с 9 августа ежедневно проходят массовые акции протеста против результатов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. При этом белорусы считают, что на выборах победила оппозиционер Светлана Тихановская, которая ради собственной безопасности была вынуждена уехать из Беларуси.