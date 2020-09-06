Протесты в Беларуси набирают обороты: в Минск стягивают бронетехнику

В Беларуси продолжаются протесты. Фото: tut.by

В столице Беларуси на 6 сентября запланирован очередной антиправительственный митинг.

Власть стянула в Минск большое количество силовиков и спецтехники. Площади в центре окружили и огородили колючей проволокой. Об этом сообщает TUT.BY.

"Площадь Независимости в Минске уже окружена. При этом подземные переходы, ведущие на площадь, закрыты. На Октябрьской площади силовики разворачивают колючую проволоку. Территория у стелы огорожена турникетами с колючей проволокой. Рядом находится много силовиков и спецтехники, включая водометы", - отмечается в сообщении.

В Беларуси продолжаются протесты. Фото: tut.by

В Беларуси продолжаются протесты. Фото: tut.by

В Беларуси продолжаются протесты. Фото: tut.by

В Беларуси продолжаются протесты. Фото: tut.by

В город продолжают прибывать новые автобусы с силовиками.

В Беларуси продолжаются протесты. Фото: tut.by

В Беларуси продолжаются протесты. Фото: tut.by

В Беларуси продолжаются протесты. Фото: tut.by

По словам минчан, в город уже въехали БТР. Во дворец Независимости взимают тяжелую технику.

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Очевидцы сняли на видео ограждения вокруг площади Независимости.

В Беларуси продолжаются протесты. Фото: tut.by

"Силовики со щитами и Спецтехника расположились вдоль проспекта Независимости в районе Нацбанка, а также на улице Ленина", - говорится в сообщении.

В Беларуси с 9 августа ежедневно проходят массовые акции протеста против результатов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. При этом белорусы считают, что на выборах победила оппозиционерка Светлана Тихановська, которая ради собственной безопасности была вынуждена уехать из Беларуси.