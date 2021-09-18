Лукашенко присвоил Беларуси польские и литовские земли

Александр Лукашенко назвал Белосток и Вильнюс белорусскими землями. Фото: Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал польский город Белосток и литовский Вильнюс белорусскими землями.

Об этом заявил на форуме патриотических сил на "Минск-Арене", сообщает на пресс-служба Лукашенко.

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"Соседи нам даны от Бога, как и любому государству. В отношениях со всеми мы стремимся к миру и дружбе. Мы никогда не посягали на чужой каравай или клочок земли. Нам своего хватает. Мы даже не напоминаем сегодня им о том, что Белосток и Билосточчина - это белорусские земли. Что Вильнюс - это тоже белорусский город, и земли вокруг. Мы же об этом не говорим", - сказал он.

Канцлер Германии Ангела Меркель обвинила режим Лукашенко в "гибридных атаках". По ее мнению, Минск пытается использовать мигрантов в качестве средства давления на Литву и Польшу. В свою очередь она обратилась к правительству Польши и к авторитарному руководству Беларуси с призывом разрешить международным организациям позаботиться о мигрантах.