По словам канцлера, Минск пытается использовать мигрантов в качестве средства давления на Литву и Польшу. Фото: Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель обвинила режим Лукашенко в "гибридных атаках". По ее мнению, Минск пытается использовать мигрантов в качестве средства давления на Литву и Польшу.

Об этом сообщает TVP-INFO. С соответствующим заявлением канцлер выступила во время ее совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

"Мы сейчас видим на восточной границе гибридные атаки, средства давления в виде беженцев. Это касается Литвы и Польши. Мы должны предоставить гуманитарную помощь, но в то же время защищать внешние границы Евросоюза", - сказала Меркель.

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В свою очередь она обратилась к правительству Польши и к авторитарному руководству Беларуси с призывом разрешить международным организациям позаботиться о мигрантах.

"Однако, несмотря на гуманитарные соображения, ЕС также должен защищать свои внешние границы, так же как мы сделали это с Грецией ", - добавила Меркель.

Во время этой встречи Меркель заявила, что правительство Германии поддерживает проект Северный поток-2, но при этом планирует сохранить за Украиной статус партнера по транзиту газа.