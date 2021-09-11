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суббота, 11 сентября 2021 21:50

Нашей задачей является сохранение за Украиной статуса партнера по транзиту газа - Меркель

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Нашей задачей является сохранение за Украиной статуса партнера по транзиту газа - Меркель
При этом правительство Германии поддерживает проект "Северный поток-2". Фото: Reuters

Правительство Германии поддерживает проект Северный поток-2, но при этом планирует сохранить за Украиной статус партнера по транзиту газа. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Варшаве с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, передает УНН.

"Мы в действительности обсудили также энергетические отношения, вопросы, связанные с Северным потоком-2. Я еще раз дала ясно понять, что нашей задачей является сохранение за Украиной статуса партнера по транзиту (газа)", - сказала она.

"На это нацелена наша договоренность с США. Мы сказали, что поддерживаем Северный поток-2", - подчеркнула канцлер.

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По словам канцлера, Берлин и Вашингтон исходят из того, что и по истечении срока действия нынешнего договора между Москвой и Киевом в 2024 году Украина останется транзитером российского газа.

"Эта тема будет, безусловно, и впредь на повестке дня", - подчеркнула Меркель, отметив, что "будущее правительство ФРГ обязано" обеспечить сохранение транзита.

10 сентября Россия объявила о завершении строительства "Северного потока-2".

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