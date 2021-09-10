Россия объявила о завершении строительства "Северного потока-2"

Акции "Газпрома" на новости о завершении строительства выросли почти на 1,2%. Фото: pravda.com.ua

Строительство газопровода "Северный поток-2" полностью завершили. "Газпром" планирует в октябре запустить первые поставки.

О завершении строительство сообщил в Telegram председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Северный поток-2" несет опасность для Украины и Европы - Кличко на встрече с Лашетом

В начале сентября Алексей Миллер говорил, что первые поставки по "Северному потоку-2" на европейский рынок могут быть осуществлены в отопительном сезоне текущего года.

Акции "Газпрома" на новости о завершении строительства выросли почти на 1,2%.

Проект "Северного потока-2" включал в себя строительство двух ниток газопровода из России в Германию. О завершении укладки первой нитки президент РФ Владимир Путин объявил в начале июня.

США выступали против проекта, называя газопровод угрозой энергетической безопасности Европы. Россия отрицает эти обвинения и называет "Северный поток-2" исключительно коммерческим проектом.

В апреле 2018 года Германия и Финляндия разрешили строить через свою территорию российский газопровод "Северный поток-2". Он должен стать альтернативой украинской газотранспортной системе. Европарламент и США осудили это решение. Тогда Верховная Рада обратилась к международному сообществу с просьбой не допустить строительства газопровода и монополии России на газовых рынках мира.