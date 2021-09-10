Россия объявила о завершении строительства "Северного потока-2"

Строительство газопровода "Северный поток-2" полностью завершили. "Газпром" планирует в октябре запустить первые поставки.
О завершении строительство сообщил в Telegram председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.
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В начале сентября Алексей Миллер говорил, что первые поставки по "Северному потоку-2" на европейский рынок могут быть осуществлены в отопительном сезоне текущего года.
Акции "Газпрома" на новости о завершении строительства выросли почти на 1,2%.
Проект "Северного потока-2" включал в себя строительство двух ниток газопровода из России в Германию. О завершении укладки первой нитки президент РФ Владимир Путин объявил в начале июня.
США выступали против проекта, называя газопровод угрозой энергетической безопасности Европы. Россия отрицает эти обвинения и называет "Северный поток-2" исключительно коммерческим проектом.
В апреле 2018 года Германия и Финляндия разрешили строить через свою территорию российский газопровод "Северный поток-2". Он должен стать альтернативой украинской газотранспортной системе. Европарламент и США осудили это решение. Тогда Верховная Рада обратилась к международному сообществу с просьбой не допустить строительства газопровода и монополии России на газовых рынках мира.
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