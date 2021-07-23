Лукашенко передал президентские полномочия: что произошло

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко передал местным организациям и правительству часть президентских полномочий, относящихся к приватизации государственной собственности.
Об этом сообщила пресс-служба белорусского диктатора.
С 22 июля в декрет "О приватизации государственной собственности в Беларуси" внесут изменения.
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Лукашенко передал правительству президентские функции о согласовании дополнительных выпусков акций, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию. Их создали в процессе приватизации открытых акционерных компаний.
Если акции находятся в административно-территориальной собственности, то их передадут облисполкомам и Минскому горисполкому.
15 июля самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил изменения в законы по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя. Это позволяет военным подавлять массовые протесты против белорусского диктатора.
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