Лукашенко передал президентские полномочия: что произошло

 
Ексклюзивы
1/5
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
Просмотров: 3888
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Просмотров: 315
Какой матрас не годится для секса
Какой матрас не годится для секса
Просмотров: 540
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Просмотров: 297
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Просмотров: 477
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1044
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
Просмотров: 234
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Просмотров: 423
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
Просмотров: 1260
"Ребенок убил пассажиров". Как уберечься от смерти в ДТП
"Ребенок убил пассажиров". Как уберечься от смерти в ДТП
Просмотров: 927
Фото
Все фото
3
19
11
4
10
Рядом с Белым домом началась стрельба: есть раненые
Рядом с Белым домом началась стрельба: есть раненые
Как французы гуляли по проспекту Мадлен в конце XIX в. - подборка фото
Как французы гуляли по проспекту Мадлен в конце XIX в. - подборка фото
Лучшие фотографии среды: волонтеры ищут мины, кибер-конь в Израиле, Китай заливает дождями, спортсмены готовятся к Олимпиаде 2020
Лучшие фотографии среды: волонтеры ищут мины, кибер-конь в Израиле, Китай заливает дождями, спортсмены готовятся к Олимпиаде 2020
Татуировщик превратил себя в &quot;орка&quot;
Татуировщик превратил себя в "орка"
В РФ обнаружили секретную подземную тюрьму: там нашли крематорий
В РФ обнаружили секретную подземную тюрьму: там нашли крематорий
Видео
Все видео
"Завезут коронавирус": в РФ жители села прогнали вертолет, который забирал больного Covid-19
"Завезут коронавирус": в РФ жители села прогнали вертолет, который забирал больного Covid-19
Столицу региона затопил сильнейший за 1 тыс. лет ливень
Столицу региона затопил сильнейший за 1 тыс. лет ливень
Безос поделился впечатлениями от полета в космос
Безос поделился впечатлениями от полета в космос
Без крови и боли: для диабетиков создали тест для проверки уровня сахара
Без крови и боли: для диабетиков создали тест для проверки уровня сахара
Полицейский пачкой чипсов спас жизнь мужчине, который истекал кровью
Полицейский пачкой чипсов спас жизнь мужчине, который истекал кровью
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 441
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
Просмотров: 972
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Просмотров: 405
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1044
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 639
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
22 июля 2021
Просмотров: 135
До мамонтів
Ніколи не був на Місяці. А оце думаю: якби побував, то що б із того вийшло? Мабуть, нічого такого, чого б уже не пережив на Землі. За останні тижні ...
пятница, 23 июля 2021 09:41

Лукашенко передал президентские полномочия: что произошло

  Комментировать
Лукашенко передал президентские полномочия: что произошло
Лукашенко передал свои полномочия правительству и местным организациям. Фото: ТАСС

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко передал местным организациям и правительству часть президентских полномочий, относящихся к приватизации государственной собственности.

Об этом сообщила пресс-служба белорусского диктатора.

С 22 июля в декрет "О приватизации государственной собственности в Беларуси" внесут изменения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Режим Лукашенко продолжает репрессии: масштабные обыски у журналистов

Лукашенко передал правительству президентские функции о согласовании дополнительных выпусков акций, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию. Их создали в процессе приватизации открытых акционерных компаний.

Если акции находятся в административно-территориальной собственности, то их передадут облисполкомам и Минскому горисполкому.

15 июля самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил изменения в законы по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя. Это позволяет военным подавлять массовые протесты против белорусского диктатора.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Лукашенко передал президентские полномочия: что произошло». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
июля

На популярном среди украинцев курорте стался тройной теракт

В огне погибло больше сотни людей

Самое читаемое
Суркис уничтожает карьеру Супряги
Суркис уничтожает карьеру Супряги
 Просмотров: 10116
Гороскоп на 22 июля: чей звездный час наступает прямо сейчас
Гороскоп на 22 июля: чей звездный час наступает прямо сейчас
 Просмотров: 7254
Продукты СССР: что могли купить люди в советских магазинах - фото
Продукты СССР: что могли купить люди в советских магазинах - фото
8
 Просмотров: 5607
В Киеве пьяная судья на Audi вылетела с дороги и чуть не сбила людей
В Киеве пьяная судья на Audi вылетела с дороги и чуть не сбила людей
7
 Просмотров: 4455
Центральный автовокзал Киева открыли после ремонта. Вид поражает
Центральный автовокзал Киева открыли после ремонта. Вид поражает
17
 Просмотров: 4402
Мир
На популярном среди украинцев курорте стался тройной теракт
На популярном среди украинцев курорте стался тройной теракт
 Просмотров: 324
Сегодня стартуют Олимпийские игры: расписание соревнований
Сегодня стартуют Олимпийские игры: расписание соревнований Просмотров: 162
Рядом с Белым домом началась стрельба: есть раненые
Рядом с Белым домом началась стрельба: есть раненые
3
 Просмотров: 540
В огне погибло больше сотни людей
В огне погибло больше сотни людей
 Просмотров: 180
"Дельта" в Германии. Страна готовятся к жесткому карантину
"Дельта" в Германии. Страна готовятся к жесткому карантину Просмотров: 495
Больше всего комментируют
3
Шесть каналов нарушают языковой закон
3
Мужчина на моноколесе упал на проезжую часть и повредил Infiniti
2
Из университета уволили профессора Бильченко, которая назвала Украину "колонией"
2
Delta уже в Киеве. Вирус скосил шесть человек
2
Суд обязал ГБР открыть дело о возможной госизмене Зеленского
Голосов: 1052
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть