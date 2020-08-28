Лукашенко отреагировал на санкции против Беларуси

Лукашенко обещает ответ белорусской стороны на введение санкционных мер со стороны ряда стран. Фото: rg.ru

Лицо, исполняющее обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ряд стран, которые ввели санкционные меры против Беларуси, получат ответ с её стороны.

"Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию из нас барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море торговать с Россией и прочее. А об санкционной продукции - пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции ", - заявил Лукашенко.

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По его словам, он поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков из портов Литвы на другие. А также подчеркнул, что Беларусь уже проходила период санкций и все "выжили, выживут и сейчас, потому что мир не без добрых людей и пугать не надо".

"Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. Думали, что нас можно пошатнуть, танками попугать, ракетами. Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции", - подчеркнул Лукашенко.

В Беларуси уже третью неделю проходят массовые протесты против результатов выборов президента, которые состоялись 9 августа. Силовики задерживают митингующих, а также лидеров оппозиции. Евросоюз требует от Александра Лукашенко освободить задержанных и соблюдать права граждан на мирный протест. За время митингов погибли люди. Точное их количество не известно, по неофициальным данным - их более 5. В связи с массовыми нарушениями прав граждан, а также непризнанием результатов выборов, ЕС решил ввести санкции против Беларуси.