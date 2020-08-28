Украина приветствует идею новых президентских выборов у Беларуси

Украина поддерживает идею проведения новых выборов президента в Беларуси. Фото: РБК

Украина поддерживает идею проведения новых выборов президента в Беларуси. Об этом во время онлайн-брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, процесс выборов с учетом всех его этапов имел существенные недостатки и не отвечал общим стандартам, принятым в этой сфере. Именно поэтому Украина поддерживает идею о том, что честно и справедливо организованы новые выборы могли бы дать ответ на многие вопроса в Беларуси.

"Результат выборов - это цифры, объявленные Центральной избирательной комиссией. Вопрос гораздо шире, вопрос в том, как готовились выборы, имели все кандидаты равный доступ к возможности ведения кампании, доступ к СМИ, существовали независимые СМИ, которые представляли различные точки зрения, как проходило голосование ", - сказал Кулеба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кулеба пригласил нового главу МИД Польши в Украину

В Беларуси уже третью неделю проходят массовые протесты против результатов выборов президента, которые состоялись 9 августа. Силовики задерживают митингующих, а также лидеров оппозиции. Евросоюз требует от Александра Лукашенко освободить задержанных и соблюдать права граждан на мирный протест. За время митингов погибли люди. Точное их количество не известно, по неофициальным данным - их более 5. В связи с массовыми нарушениями прав граждан, а также непризнанием результатов выборов, ЕС решил ввести санкции против Беларуси.