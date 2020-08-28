Украина заморозила отношения с Беларусью

"У нас все контакты с белорусской стороной заморожены" - глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: РБК

Украина приостановила официальные контакты с Беларусью.

"Официально заявляю: у нас все контакты с белорусской стороной замороженные, поставленные на паузу", - сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телепрограммы "Право на власть" на телеканале "1+1".

По его словам, к такому шагу Украина пришла, реагируя на убийства мирных протестующих в Беларуси.

"Мы присоединились к позиции ЕС в отношении Беларуси", - добавил глава МИД Украины.

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Напомним, в Беларуси уже третью неделю проходят массовые протесты против результатов выборов президента, которые состоялись 9 августа. Силовики осуществляют задержание митингующих, а также лидеров оппозиции. Евросоюз требует от президента Александра Лукашенко освободить задержанных и соблюдать права граждан на мирный протест. За время митингов погибли люди. Точное их количество не известно, по неофициальным данным - их более пяти. В связи с массовыми нарушениями прав граждан, а также непризнанием результатов выборов, ЕС решил ввести санкции против Беларуси.