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пятница, 28 августа 2020 00:56

Украина заморозила отношения с Беларусью

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Украина заморозила отношения с Беларусью
"У нас все контакты с белорусской стороной заморожены" - глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: РБК

Украина приостановила официальные контакты с Беларусью.

"Официально заявляю: у нас все контакты с белорусской стороной замороженные, поставленные на паузу", - сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телепрограммы "Право на власть" на телеканале "1+1".

По его словам, к такому шагу Украина пришла, реагируя на убийства мирных протестующих в Беларуси.

"Мы присоединились к позиции ЕС в отношении Беларуси", - добавил глава МИД Украины.

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Напомним, в Беларуси уже третью неделю проходят массовые протесты против результатов выборов президента, которые состоялись 9 августа. Силовики осуществляют задержание митингующих, а также лидеров оппозиции. Евросоюз требует от президента Александра Лукашенко освободить задержанных и соблюдать права граждан на мирный протест. За время митингов погибли люди. Точное их количество не известно, по неофициальным данным - их более пяти.

В связи с массовыми нарушениями прав граждан, а также непризнанием результатов выборов, ЕС решил ввести санкции против Беларуси.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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