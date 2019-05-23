Лондон и Нью-Йорк пойдут под воду: рассказали, когда мировой океан поднимется на несколько метров

В результате глобального потепления не только тают ледники, но и нагревается вода - чем она теплее, тем больше места занимает. Фото: из открытых источников

По наихудшему сценарию из-за глобального потепления некоторые города мира, расположенные на побережьях, исчезнут под водой из-за роста уровня Мирового океана.

Если изменения климата и дальше будут продолжаться бесконтрольно, то к 2100 году уровень воды в мире вырастет более чем на 2 м, об этом сообщает USA Today.

Для этого 22 ведущих мировых ученых использовали новые методы измерения таяния льда в полярных регионах мира.

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"Такой рост уровня Мирового океана может привести к потере более 1,5 млн кв км суши", - рассказал ученый из университета Бристоль в Великобритании.

Вода затопит сверхважные области производства продуктов питания и повлечет вынужденное перемещение около 187 млн ​​человек - около 2,5% населения Земли. Под воду пойдут Нью-Йорк, Лондон и Рио-де-Жанейро.

С 1880 года уровень воды в мире вырос на 20 см, но это не происходит равномерно. В результате глобального потепления не только тают ледники, но и нагревается вода - чем она теплее, тем больше места занимает.

Содержание CO2 в атмосфере Земли достигло рекордной отметки. Впервые концентрация углекислого газа в атмосфере превысила 415 частей на миллион.